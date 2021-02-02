Січень у Чернігові побив три температурні рекорди

Упродовж січня 2021 року в Чернігові синоптики зафіксували три погодних рекорди, коли температура повітря на 6-8°С перевищувала максимальні показники минулих років.

Про це у Фейсбуці повідомив Чернігівський обласний центр з гідрометеорології, передає Укрінформ.

"24, 25 та 26 січня по Чернігову були перевищені абсолютні максимуми температури повітря, які зберігалися з 1975, 1990 та 2002 років", - ідеться у повідомленні.

Загалом по Чернігівській області середньомісячна температура повітря у січні становила 3-4º морозу, що на стільки ж вище середніх багаторічних значень. Температурний максимум сягав 6-8º тепла.

Водночас, зазначає гідрометцентр, мало місце й рідкісне падіння середньодобової температури повітря, коли вона на 2-13°С була нижчою за багаторічні показники. Таке похолодання спостерігалось 15-21 січня, коли мінімальна температура знижувалась до 23-25º морозу.

На тлі різкого коливання температурного режиму в січні спостерігалися й позитивні тенденції. Так, опадів у січні в області випало 129-153% від норми, а на річці Десні біля Чернігова рівень води за місяць зріс на 57 см і на 31 січня становив 207 см над нулем поста.

Загалом за останні 30 років спостережень на більшій частині території області подібним січень був 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці середньомісячна температура повітря січня склала -2,5°С, що перевищує оновлену кліматичну норму (1991-2020 рр.) на 0,7°С.