У Покровську попрощалися із загиблим на Донбасі українським бійцем

У Покровську попрощалися з українським воїном, який загинув біля села Старогнатівка у Волноваському районі на Донеччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Покровській міській раді.

«Сьогодні в останню путь провели українського воїна Зварича Петра Юрійовича, який загинув 30 січня 2021 року біля с. Старогнатівка Волноваського району», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вшанувати пам’ять загиблого прийшли секретар міськради Наталія Іваньо, представники місцевих органів самоврядування, військовий комісар, підполковник Ігор Валяєв, побратими, рідні та інші небайдужі люди.

Іваньо звернулася зі словами подяки до рідних загиблого воїна Петра Зварича та висловила їм підтримку. «Ніщо не може зменшити біль вашої втрати. Війна забрала у вас найцінніше – рідну і близьку людину. Висловлюємо вам свою підтримку та висловлюємо подяку за сина, чоловіка, який, незважаючи ні на що, віддав життя за свою країну», - сказала секретар міськради.

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Як повідомлялось, боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», покровчанин Петро Зварич загинув 30 січня під час виконання службових обов’язків. Поховано героя на Алеї Слави Центрального міського кладовища.

Фото: pokrovsk-rada.gov.ua