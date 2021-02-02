На Луганщині попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем

Рідні, близькі, друзі, представники влади та просто небайдужі прийшли сьогодні в селище Вільхове попрощатись із Романом Дзюбенком, військовослужбовцем 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Кошового Івана Сірка.

Про це повідомила пресслужба Станично-Луганської районної державної адміністрації, передає Укрінформ.

«26-річний Роман воював за свою рідну Луганщину – він був родом із прифронтового селища Вільхове Станично-Луганського району. Народився 13 жовтня 1994 року. Відслужив строкову. У серпні 2018 року підписав контракт на службу в ЗСУ. На війні – з 2019 року. Молодший сержант, військовослужбовець 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Кошового Івана Сірка. “Веселий, завжди допомагав, нікого не кидав у біді”, – казали про нього побратими», - йдеться у повідомленні.

Ввечері, 26 січня, поблизу Новоолександрівки Попаснянського району Луганської області, ворожий снайпер поцілив Романові в голову. Снайперська куля пробила шолом і пройшла навиліт.

Попри важке поранення, Роман з усіх сил боровся за життя. Військовим медикам вдалося стабілізувати його стан і доправити до військового шпиталю в Червоному Яру. З огляду на тяжкий стан, далі транспортувати воїна було неможливо.

На жаль, зусилля парамедиків і лікарів виявилися марними. Через чотири дні після поранення вранці 30 січня Роман помер.

Він дуже любив свою молоду дружину, з якою торік побралися офіційно і мали багато планів на життя.

У Романа Дзюбенка залишився маленький син, якому виповнилося лише пів року, народжений улітку 2020-го. Також без Романа залишилися мати й брат.

Поховали воїна у рідному селищі Вільхове.

Фото: Станично-Луганська РДА, Фейсбук