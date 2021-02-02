УЗД легень замість рентгену: франківські медики освоїли світову практику

В Івано-Франківську у період епідемії COVID-19 медики освоїли практику дослідження легень на УЗД-апараті і застосовують її для діагностики вагітних жінок, яким рентген може зашкодити.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила кандидатка медичних наук, доцентка кафедри інфекційних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Оксана Кондрин.

«Треба розуміти, що жінкам, до прикладу, в певний період вагітності, не можна робити рентген. Тому в нас у період епідемії COVID-19 медики освоїли світову практику дослідження легень на УЗД-апараті», - повідомила Кондрин.

За її словами, в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі з квітня до грудня зафіксовано близько сотні випадків, коли жінки народжували після лабораторно підтвердженого COVID-19. Ще було чимало випадків, коли ПЛР-тест негативний, але клінічні симптоми цієї недуги у жінки були очевидні.

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«Якщо в організмі матері після хвороби з’явились антитіла до коронавірусу, то й у дитини, яка в неї народжується, вони теж мають бути. Антитіла передаються дитині і циркулюють в її організмі до півтора року. Ми просто цього не досліджуємо, але це закономірне явище», - зазначила науковець.

Вона зауважила, що в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі з початку епідемії COVID-19 зафіксовані лише два летальні випадки від коронавірусу, близько 40 вагітних жінок були кисневозалежні.