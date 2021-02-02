В Україну екстрадували з Данії ватажка банди наркоділків

Організатора наркоугруповання, який налагодив виробництво і збут гуртових партій наркотиків на території двох областей, екстрадували з Данії в Україну.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За інформацією поліції, житель Житомирщини залучив своїх рідних і близьких до виробництва та подальшого розповсюдження психотропної речовини гуртовими партіями на території Житомирської та Вінницької областей.

Зібравши достатньо доказів, поліцейські припинили злочинний промисел наркоділків та вилучили чималу кількість наркотиків, прекурсорів, зброю і затримали чотирьох учасників кримінального угруповання.

Організатор наркогрупи, намагаючись уникнути покарання за скоєне, у липні 2019 року скористався візуальною схожістю з рідним братом і за його закордонним паспортом незаконно перетнув кордон України у напрямку Польщі. Втікача оголосили у міжнародний розшук.

Понад рік він переховувався від правоохоронних органів.

За сприяння НЦБ «Інтерпол» у королівстві Данія 50-річного житомирянина затримали та екстрадували в Україну.

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За незаконні наркооборудки затриманому загрожує позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція