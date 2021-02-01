У Запоріжжі мер позбавив премій керівників комунальних служб

Міський голова Запоріжжя позбавив премій керівників підприємств, які відповідають за житлово-комунальне господарство.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт мерії.

За інформацією міськради, під час наради міський голова наголосив, що вимагає від комунальних служб активізувати роботи з прибирання міста, прибудинкових територій та контейнерних майданчиків, відновлення ділянок після виконання ремонтних робіт на мережах "Водоканалу" та концерну "Міські теплові мережі".

“Цього разу рішення таке. Завдання навести лад у місті ніхто не скасовував. Не називаю конкретних строків, зробимо по-іншому. Вже у лютому всі керівники, які відповідають за ці питання, не отримають ніякої премії. Виплата премій відновиться лише тоді, коли поставлене завдання буде виконане”, - цитує мера пресслужба.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив про те, що на прибудинкових територіях не вивезене гілля, листя, сміття біля контейнерних майданчиків.

У мерії уточнили, що без премій у лютому залишаться всі керівники сфери ЖКГ.