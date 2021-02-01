У Черкасах дітей перевели на дистанційне навчання через «замінування» шкіл

У Черкасах дітей перевели на дистанційне навчання через повідомлення про замінування шкіл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє заступник міського голови Черкас Ігор Волошин у Фейсбук.

«Сьогоднішній ранок розпочався з телефонного дзвінка від Національної поліції з інформацією про можливе замінування шкіл міста. Згодом інформацію підтвердили інші служби. У свою чергу я дав команду про призупинення навчального процесу у школах міста. Дітей переведено на дистанційне навчання. Відповідні служби перевіряють правдивість повідомлення», - написав Волошин.

Продовжується обстеження шкіл. Кілька закладів вже обстежені, "замінування" не підтверджене, працюють 4 бригад, зауважив Волошин.

Як повідомляв Укрінформ, 25 січня в Одесі поліція перевіряла повідомлення про замінування 373 закладів освіти – дитсадків та шкіл.