Садочки, школи та ліцеї: в Одесі шукають вибухівку в 373 закладах

У Одесі поліцейські перевіряють повідомлення про замінування 373 закладів освіти – дитсадків, шкіл тощо.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області, передає Укрінформ.

«На електронну адресу поліції надійшло повідомлення про те, що 373 дитячі садочки, школи, ліцеї та учбово-виховні комплекси Одеси та області заміновані. Для перевірки інформації на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 січня в Одесі поліція перевіряла повідомлення про замінування 186 дитячих садочків та навчально-виховних комплексів. Перевірки повідомлень проводили близько сотні поліцейських, вибухонебезпечних пристроїв чи предметів не виявлено.

15 січня в Одесі поліцейські перевіряли повідомлення про замінування 185 дитсадків, інформація про закладену вибухівку не підтвердилася.

13 січня у Одесі перевірялися повідомлення про мінування 26 дитсадків, обласної прокуратури і одного з райсудів Одеси, вибухівки знайдено не було.

До цього, 11 січня, в Одесі поліцейські перевіряли інформацію про загрозу вибуху в двох лікарнях та суді, і в ході обстеження жодних вибухових пристроїв та речовин не було виявлено.