У Харкові пасажир упав на колію метро

У Харкові пасажир на станції «Палац Спорту» упав на колію метро.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграм повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

"Сьогодні об 11:28 на станції «Палац Спорту» сталося падіння пасажира на колію за відсутності електропоїзду. З контактної рейки було знято напругу, пасажира було оперативно виведено на платформу", - йдеться у повідомленні.

Через кілька хвилин після інциденту напругу було подано.

За попередньою інформацією, чоловік не потребував медичної допомоги. Згодом рух потягів було відновлено. З пасажиром метрополітену провели бесіду поліцейські.