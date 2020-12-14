Смертельне селфі: у Львові та Рівному дві 15-річні дівчини загинули на місці

У Львові і Рівному дві 15-річні дівчини загинули, намагаючись зробити ефектні фото - на товарному вагоні та на даху.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужби обласних Головних управлінь поліції.

Так, зі Львова інформують про дівчину, яка померла внаслідок ураження електричним струмом, коли робила селфі на товарному вагоні та доторкнулась до лінії електропередач. Сьогодні, 14 грудня, близько 1.30 її тіло без ознак життя виявили на території товарного парку залізничної станції «Підзамче» на вулиці Богдана Хмельницького у Львові. Загиблу виявив на коліях машиніст потяга та викликав карету швидкої допомоги. Правоохоронці встановили особу загиблої – 15-річної львів’янки, про зникнення якої напередодні повідомили її батьки. За їх словами, дівчина пішла з дому ввечері 13 грудня та не повернулась.

У Рівному, повідомляє поліція, ввечері 13 грудня дві учениці 10 класу фотографувалися на даху недобудованого корпусу гуртожитку навчального закладу. Одна із дівчат під час фотографування не втрималась і впала. Від травм неповнолітня загинула на місці події: медикам не вдалося її врятувати.

Обидва випадки розслідуються за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».