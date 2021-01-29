Зеленський призначив Скічка головою Черкаської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації і вручив йому службове посвідчення.

Зустріч відбулася в Офісі Президента, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському Комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини», – сказав Зеленський.

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Указ про призначення Скічка на посаду голови Черкаської ОДА оприлюднено на сайті глави держави.

Іншим указом Президент увільнив Віктора Гусака від тимчасового виконання обов'язків голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013-му закінчив Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «міжнародна економіка» (магістр з міжнародної економіки). Близько 10 років займався підприємницькою діяльністю. У 2019-му обраний народним депутатом України.

Як повідомлялося, 20 січня Кабінет Міністрів України погодив кандидатуру Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.