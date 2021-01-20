Уряд пропонує призначити Скічка головою Черкаської ОДА

Його бачення розвитку області заслухали на черговому засіданні уряду, передає кореспондент Укрінформу.

"Я багато працював в області та ґрунтовно розуміюся на проблемах цього регіону», - запевнив Скічко.

Як повідомлялося, Скічко є народним депутатом України. В минулому телеведучий, пародист, артист розмовного жанру, актор.

Народився 28 квітня 1991 року у Черкасах, де закінчив першу міську гімназію, 2013 року закінчив Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «міжнародна економіка». Володіє англійською мовою.

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Згідно із законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносить Прем'єр-міністр.

Як повідомив у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан, Кабмін також погодив призначення Богдана Футерка на посаду заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Юрія Гранатурова - заступника голови Миколаївської ОДА.

Уряд також ухвалив рішення про призначення Івана Бережнюка на посаду першого заступника голови Державної митної служби, Сергія Звягінцева та Руслана Черкасського - заступниками голови Держмитслужби.

Міністри погодили тимчасове покладення виконання обов'язків начальника державної установи "Держгідрографія" на Сергія Саніна.