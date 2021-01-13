Кабмін призначив заступницю міністра молоді та спорту

Кабінет Міністрів призначив заступницею міністра молоді та спорту Ніну Уманець.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"На сьогоднішньому засіданні члени Кабміну проголосували за призначення Уманець Ніни Дмитрівни - заступницею Міністра молоді та спорту України", - написав він.

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За інформацією Мокана, уряд проголосував також за призначення Олексія Кучера - головою Державної регуляторної служби (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Крім того, Кабмін погодив призначення Ігоря Шинкарюка Ігоря Сергійовича заступником голови Закарпатської ОДА.

Ніна Уманець є срібним призером Олімпійських ігор (1980) з академічного веслування, 5-разовий чемпіон світу (1978, 1979, 1981–1983).