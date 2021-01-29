Дитсадок на Харківщині не відкрився через проблеми з котельнею

Дитячий садок у м. Південному на Харківщині, який добудовували в рамках "Великого будівництва" і який у вересні показували Президентові Володимиру Зеленському, досі не запрацював через не введену в експлуатацію котельню.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

«Будівельні та ремонтні роботи у Південноміському ДНЗ розпочалися ще у 2018 році. У 2020-му проєкт реалізовували у межах програми Президента «Велике будівництво». Ще в жовтні минулого року роботи з реконструкції старого двоповерхового корпусу та будівництва нового триповерхового корпусу дитячого садка були завершені. Утім, завершений ще у жовтні об’єкт так і не почав працювати через проблеми із введенням в експлуатацію газової котельні, яка мала опалювати садок», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що 28 січня на об’єкті відбулася виїзна нарада за участю керівництва облдержадміністрації, представників ДАБІ, профільних департаментів ОДА, районної державної адміністрації і районної ради, керівництва міста Південного.

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Голова Харківської ОДА Айна Тимчук заявила, що вирішити проблему мають упродовж лютого. При цьому садочок збираються під'єднати не до власної котельні, а до пелетної котельні, яка опалює низку комунальних закладів міста.

«Ми готові протягом тижня вирішити питання щодо під'єднання ДНЗ до пелетної котельні за адресою вул. Бориса Тасуя, 60. Та одразу подати необхідний пакет документів щодо початку роботи ДНЗ», - сказав міський голова Південного Олександр Брюханов.

Як повідомило кореспонденту агентства поінформоване джерело, котельня садочка технічно готова до підключення, однак через помилки в оформленні документів ДАБІ її не приймає в експлуатацію. Наразі вирішено не шукати винних, а якнайшвидше відкрити заклад, підключивши його до іншої котельні.

Як повідомляв Укрінформ, Харківська ОДА анонсувала відкриття садочка в Південному 1 вересня 2020 року. 2 вересня заклад оглянув Президент Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки в регіон.

На той час роботи в садку були практично завершені. Після реконструкції садочок, розрахований на 75 місць, може прийняти 205 дітей.

Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським і стартував у березні 2020 року. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Торік за програмою у країні збудовано 114 шкіл, 100 дитсадків та 101 спортивний об’єкт, оновлено 3900 км доріг державного значення.

Фото: kharkivoda.gov.ua