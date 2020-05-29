У Південному реконструюють дитсадок на понад 200 місць

У містечку Південне на Харківщині в межах проєкту «Велике будівництво» проводиться реконструкція дитячого садка більш ніж на 200 місць, який обіцяють відкрити 1 вересня.

Про це повідомляється на сайті Харківської ОДА.

«Першого вересня у Південному відкриють дитячий садок на більш ніж на 200 місць. Ремонтні роботи на об’єкті розпочато ще у 2018 році. Тоді на території дошкільного закладу побудували новий 3-поверховий корпус на 130 місць. Наразі проводять реконструкцію старого приміщення, яке перепланували під нові стандарти, адже проєктна документація розроблялась ще у 2016 році», - йдеться у повідомленні.

Фінансується проєкт з різних джерел: Держфонду регіонального розвитку, обласного, районного та міського бюджетів.

«Спільними зусиллями ми зробили вже практично на 90% цей садок. Відтепер довколишні населені пункти, які не мають дитячих садків або у них є черга, ми зможемо прийняти до себе», - зазначає міський голова Південного Олександр Брюханов.

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Завідувачка Південноміського дитячого навчального закладу Олена Вародова розповідає, що до реконструкції дитячий садок відвідувало 145 дітей, хоча приміщення розраховане на 75.

Тепер ДНЗ зможе повністю прийняти всіх дітей міста та працевлаштувати до 29 осіб.

«Також ми плануємо організувати інклюзивну групу, якщо буде потреба», - зазначила Вародова.

Як повідомляв Укрінформ, на Харківщині планують до кінця року закінчити роботи у п’яти школах (Зміївський ліцей №1, Краснопавлівська ЗОШ, Олексіївський НВК, Наталинська ЗОШ, Пархомівська ЗОШ). Також планується здача п’яти дитсадків (у містах Люботин і Південне, у сел. Пісочин, у смт Мала Данилівка та Близнюки).

Президент Володимир Зеленський анонсував проєкт «Велике будівництво», який почався 1 березня. Очікується, що буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд гривень. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: kharkivoda.gov.ua