У Городні за 16 мільйонів капітально відремонтують школу

У межах Національної програми "Велике будівництво" на Чернігівщині капітально відремонтують школу №2 у місті Городня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"Перевірив хід робіт "Великого будівництва" в Городнянському районі, зокрема, реконструкцію Городнянської школи №2. В цій школі в цьому році реалізуємо проєкт капітального ремонту із впровадженням комплексних заходів з теплореновації. Завтра завершаться тендерні процедури, після чого розпочнуться ремонтні роботи", - написав він напередодні.

Прокопенко додав, що в поточному році на об’єкті планується освоїти майже 11 млн грн.

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За інформацією департаменту розвитку економіки та сільського господарства Чернігівської ОДА, загальна вартість ремонтних робіт у Городнянській ЗОШ №2 перевищує 16,2 млн грн. З них майже 12,5 млн - кошти Державного фонду регіонального розвитку, решта - з місцевого бюджету.

Реалізація проєкту розпочалася торік. Було освоєно понад 4 млн грн і замінено віконні та зовнішні дверні конструкції. У 2020 році у школі замінять покрівлю та утеплять фасад будівлі.

ЗОШ № 2 є опорним загальноосвітнім навчальним закладом Городнянського району, розрахованим максимально на 1200 дітей. Зараз тут навчається 821 учень з 13 населених пунктів Городнянської ОТГ. На навчання дітей підвозять шкільними автобусами.

Як повідомляло агентство, цього року у межах програми "Велике будівництво" на Чернігівщині збудують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитячих садків та 5 спортивних споруд. Проєкти будуть профінансовані коштом державного (68,5 млн грн) та місцевих бюджетів (32,5 млн грн). На сьогодні ведуться роботи у Прилуках (будівництво корпусу школи-гімназії) та в Корюківці (реконструкція школи №1). Реконструкція дитсадка "Золотий ключик" у Бобровиці вже завершена.

Фото: facebook.com/andrey.prokopenko