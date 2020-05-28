На Дніпропетровщині реконструюють Покровський ліцей

У межах президентського проєкту «Велике будівництво», який стартував в Україні 1 березня, у Дніпропетровській області триває реконструкція Покровського ліцею.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей об’єкт – один із пріоритетних та входить до програми Президента України «Велике будівництво». Вже виконали понад 60% робіт. Ремонтні роботи у корпусі №2, у якому займалися учні початкових класів, вже завершені. Нині підрядники працюють над першим. Там повністю завершили зовнішні роботи – утеплили фасад, цоколь та горище, встановили енергозберігаючі вікна, замінили покрівлю, змонтували водостік та вимостили плиткою прилеглу територію. Також зробили пожежну та охоронну сигналізації. Наразі у розпалі – внутрішні оздоблювальні роботи”, - пояснює директор Покровського ліцею Людмила Каліберда.

Вона додала, що для людей з інвалідністю тут планують встановити підйомник та облаштувати пандус.

Облаштують і шкільне подвір’я – замостять тротуарною плиткою, висадять дерева. Буде й сучасний стадіон та мініфутбольне поле зі штучним покриттям

Ремонт Покровського ліцею розпочався у 2018 році. Це перша за 40-річну історію ліцею реконструкція. Після завершення модернізації у ліцеї зможуть навчатися майже 650 учнів.

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Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» — спільна ініціатива Президента та уряду. Його мета — побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. У планах протягом року звести понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень, придбати 100 шкільних автобусів.

Також буде збудовано 4 тис. км доріг. Проєкт втілюють за бюджетні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти з місцевих бюджетів.

Кабінет міністрів України у межах програми «Велике будівництво» затвердив перелік обласних проєктів на 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво спрямують 210 млн грн.

Зокрема в Дніпропетровській області за програмою Президента України “Велике будівництво” зведуть та реконструюють 15 об’єктів. На це витратять 800 млн грн. Ще 100 об'єктів інфраструктури регіону зведуть за обласним проєктом «Будівництво 100+».

Фото: adm.dp.gov.ua