У Гайсині за 13 мільйонів реконструюють дитсадок

На Вінниччині у м. Гайсин реконструюють дитячий садочок за 13 млн грн у межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Коли ми включили дитячий садочок до переліку об’єктів, які реалізуються в рамках Національного проєкту «Велике будівництво», виникла потреба у терміновому перегляді документації через відсутність низки необхідних розділів. Розробка нового проєкту відбулася в дуже стислі терміни та з новим проєктувальником. Наразі вже пройдено експертизу проєкту. Його кошторисна вартість складає 13 млн грн», - цитує відомство заступника голови Вінницької ОДА Олександра Піщика.

За словами посадовця, новий проєкт включає низку додаткових розділів, зокрема, влаштування зовнішнього благоустрою та дотримання усіх вимог щодо забезпечення енергоефективності і доступності (інклюзивності). Реконструкція ДНЗ дасть можливість розвантажити інші заклади дошкільної освіти Гайсина. Тут також зможуть навчатися діти з навколишніх сіл.

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У поточному році на реконструкцію цього об’єкта передбачено спрямувати 1,82 млн грн з ДФРР. Реконструкція об’єкта передбачена на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. З бюджету м. Гайсин на реставрацію дитячого садочка готові виділити майже 4 млн грн з міського бюджету та ще 3,5 млн грн – з районного.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: vin.gov.ua