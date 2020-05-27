На Вінниччині до кінця року капітально відремонтують міст через Сіб

На Вінниччині до кінця року капітально відремонтують міст через р. Сіб у Гайсинському районі у межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Ця ділянка є однією із фінальних частин автодороги М – 12, яку ми реконструюємо в межах Вінницької області. До початку ремонтних робіт дана мостова споруда була у жахливому стані. Наразі проводиться робота щодо формування додаткового фінансування. Ми вже звернулися до Укравтодору. Це одна з тих ділянок, які ми плануємо завершити у цьому році. Усі 186 км траси М – 12, яка є частиною транспортного коридору Go Highway, мають бути повністю готовими для повноцінної експлуатації», - повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

За його словами, планується збільшення вартості об’єкта приблизно на 20 млн грн.

Міст, що знаходиться на ділянці автошляху М-12 км 484+370, входить до переліку об’єктів «Великого будівництва». Нині тут виконується капітальний ремонт, завершення якого планується у листопаді-грудні поточного року.

Читайте також: На Одещині ремонтують дороги до морських курортів

Капітальний ремонт мосту через р. Сіб передбачає розбір верхньої частини прольотної будови, влаштування монолітної плити, ремонт стійки опор, ремонт та посилення ригелів, а також влаштування нового мостового огородження, перильного огородження, асфальтобетонного покриття проїзної частини та освітлення.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: vin.gov.ua