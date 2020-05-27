На Вінниччині до кінця року капітально відремонтують міст через Сіб

На Вінниччині до кінця року капітально відремонтують міст через Сіб

Велике будівництво
Укрінформ
На Вінниччині до кінця року капітально відремонтують міст через р. Сіб у Гайсинському районі у  межах Національної програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Ця ділянка є однією із фінальних частин автодороги М – 12, яку ми реконструюємо в межах Вінницької області. До початку ремонтних робіт дана мостова споруда була у жахливому стані. Наразі проводиться робота щодо формування додаткового фінансування. Ми вже звернулися до Укравтодору. Це одна з тих ділянок, які ми плануємо завершити у цьому році. Усі 186 км траси М – 12, яка є частиною транспортного коридору Go Highway, мають бути повністю готовими для повноцінної експлуатації», - повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

За його словами, планується збільшення вартості об’єкта приблизно на 20 млн грн.

Міст, що знаходиться на ділянці автошляху М-12 км 484+370, входить до переліку об’єктів «Великого будівництва». Нині тут виконується капітальний ремонт, завершення якого планується у листопаді-грудні поточного року.

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Капітальний ремонт мосту через р. Сіб передбачає розбір верхньої частини прольотної будови, влаштування монолітної плити, ремонт стійки опор, ремонт та посилення ригелів, а також влаштування нового мостового огородження, перильного огородження, асфальтобетонного покриття проїзної частини та освітлення.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: vin.gov.ua

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