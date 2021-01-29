На Прикарпатті від COVID-19 померла лікарка-стоматолог

На Прикарпатті цього тижня від COVID-19 померла лікар-стоматолог, яка працювала в приватній клініці.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук.

«Протягом цього тижня зареєстрований 1 летальний випадок серед медпрацівників. Це – жінка-стоматолог, яка працювала у приватній клініці», - повідомив Савчук.

За його словами, з початку епідемії на COVID-19 в Івано-Франківській області захворіли 2 177 медпрацівників, 28 – померли.

Наразі в Івано-Франківській області констатують ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію на 54%. Майже у 2,5 рази зросла кількість хворих на коронавірус серед дітей.

Найбільше випадків захворювання на COVID-19 реєструють в Івано-Франківську, Коломиї, Тисменицькому, Богородчанському та Надвірнянському районах.

Як повідомлялось, на Прикарпатті хворих на коронавірусну інфекцію приймають 28 медичних закладів. В області розгорнуті 2987 ліжко-місць, з них 82% підключені для подачі кисню. Наразі в медзакладах з короанвірусом лікуються 956 пацієнтів.

Станом на 29 січня в Івано-Франківській області від початку епідемії на COVID-19 захворіли 47 857 людей, в Україні цей показник складає 1 211 593 особи, з них за останню добу 5 181 людей.