Від COVID-19 помер лікар та науковець Франківської обласної лікарні

На Прикарпатті від COVID-19 помер лікар обласної клінічної лікарні Юрій Артиш - за його життя реаніматологи боролися більше місяця.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Івано-Франківська обласна клінічна лікарня у Фейсбуці.

"Більше місяця лікарі відділення реанімації боролися за його порятунок, а на підтримці CPAP він був останні два тижні. Оскільки минулого тижня стан Юрія значно покращився, ми всі дуже сподівалися, що хвороба вже позаду", - розповів медичний директор лікарні Андрій Яворський.

Зазначається, що з 2003 року Юрій Артиш працював на кафедрі патанатомії Івано-Франківського національного медичного університету, а з 2019-го і до останніх днів життя – у патолого-анатомічному відділенні обласної клінічної лікарні. Колеги Юрія Артиша відзначають його відповідальність і професійність, доброзичливість і велике життєлюбство.

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня нещодавно увійшла до переліку тих, які приймають хворих з підозрою на коронавірус.

Станом на 24 листопада в Івано-Франківській області зареєстровані 32 826 випадків захворювання на COVID-19, з них 530 за минулу добу. Всього за час пандемії одужали 12 917 пацієнтів, померли 580.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 листопада в Україні лабораторно підтверджено 647 976 випадків COVID-19, з них 11 263 летальні, одужало 299 358 осіб. За добу виявлено ​​12 287 нових випадків коронавірусної хвороби.