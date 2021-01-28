У Нікополі чоловік підірвав вибухівку на території дитсадка

У Нікополі чоловік підірвав вибухівку на території дитсадка

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Укрінформ
Поліція Нікополя затримала причетного до вибуху на території дитячого садка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Вчора, 27 січня, близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення від завідуючої дитячим садочком у місті Нікополі про вибух поблизу котельні на території закладу", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, чоловік підірвав саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Під час огляду слідчо-оперативна група вилучила рештки невідомого саморобного вибухового пристрою та направила їх на експертизу.

В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та доставили до поліції 37-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у хуліганських діях.

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За даними правоохоронців, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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