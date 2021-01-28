У Нікополі чоловік підірвав вибухівку на території дитсадка

Поліція Нікополя затримала причетного до вибуху на території дитячого садка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Вчора, 27 січня, близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення від завідуючої дитячим садочком у місті Нікополі про вибух поблизу котельні на території закладу", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, чоловік підірвав саморобний вибуховий пристрій. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Під час огляду слідчо-оперативна група вилучила рештки невідомого саморобного вибухового пристрою та направила їх на експертизу.

В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та доставили до поліції 37-річного чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у хуліганських діях.

За даними правоохоронців, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.