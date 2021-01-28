«Тарифні протести»: на Полтавщині перекрили трасу Київ-Харків

Жителі двох громад на Полтавщині перекрили дорогу Київ-Харків: не погоджуються з високими тарифами на газ.

Про це інформує Суспільне Полтава, передає Укрінформ.

"На Полтавщині жителі Чутівської та Скороходівської громад перекрили дорогу «Київ-Харків». Таку акцію протесту влаштували, бо не погоджуються із високими тарифами на газ та його транспортування. Близько сотні людей від 10 години ранку заблокували рух автівок біля села Лисича Чутівської громади. Пропускають лише ті, де є діти, а ще автівки швидкої медичної допомоги", - сказано в інформації.

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Як повідомлялося, із 1 січня 2021 підвищили тарифи на розподіл газу. Зросла ціна і на сам газ для побутових споживачів приблизно на 14%. Це без урахування вартості доставки. Крім того, уряд скасував пільговий тариф на електроенергію, діє фіксована ціна - 1 гривня 68 копійок за кіловат.

18 січня, після протестів у різних областях України, уряд знизив ціну на газ для населення. Новий тариф встановив на рівні 6 гривень 99 копійок за кубометр газу. Це із податком на додану вартість. Ціна діятиме з 1 лютого тимчасово – на період карантину або до завершення опалювального сезону.

А пізніше встановили максимальну вартість транспортування газу для населення на рівні 1 гривні 79 копійок за кубометр без ПДВ. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Через високі тарифи на комунальні послуги на Полтавщині вперше вийшли на акцію протесту 4 січня. Тоді жителі трьох районів перекрили трасу Київ-Харків.

В обласному центрі вперше на акцію протесту щодо тарифів на газ вийшли 9 січня.

А 22 січня у Полтаві учасники акції блокували вхід до ОДА. Хотіли, аби до них вийшли керівники облради та адміністрації, міськради та "Полтавагазу".

25 січня місцеві майже на півтори години перекрили трасу Київ-Харків, бо не погоджувалися із високими тарифами на комунальні послуги. Від початку року це дев’ята така акція протесту.

Фото: Суспільне