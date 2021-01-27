У Вінниці презентували десятирічну Стратегію розвитку міста

У Вінниці презентували Стратегію інтегрованого розвитку міста-2030.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

«Це план розвитку Вінниці на наступні 10 років, до розробки якого були залучені представники громадськості, влади, бізнесу, наукової спільноти, молоді, іноземних експертів та мешканців громади. У Стратегії 3.0 напрацьоване нове бачення, принципи та пріоритети. Якщо в попередньому документі – «Вінниця-2020» - головною тезою було «сучасне, комфортне, європейське місто успішних і усміхнених людей», то тепер Вінниця має стати містом-магнітом», - йдеться у повідомленні.

На відміну від Стратегії-2020, основним підходом якої було «підтягування» ключових сфер міста до європейського рівня, Стратегія 3.0 орієнтована на прорив у розвитку та здатність бути конкурентною громадою на національному та регіональному рівнях.

Місто зосередиться на шести пріоритетах.

«Перші три пріоритети – базові, в центрі - муніципальні інвестиції разом з новими технологіями і іншими факторами підвищення якості усіх послуг. Цифровізація муніципального простору покликана покращити функціонування усіх сфер міста. Другий пріоритет фокусується на забезпеченні жителів громади якісними софт-послугами. Третій пріоритет покликаний забезпечити громаду сучасною інфраструктурою», - зазначив директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартьянов.

За його словами, два наступні пріоритети - це зелена економіка (зі смарт-спеціалізацією) і сучасний безпечний сталий простір (з акцентом на блакитну і зелену інфраструктуру).

Шостий пріоритет Стратегії-2030 базується на попередніх п’яти і, власне, реалізує візію міста-магніту, сприяє його просуванню і закріпленню міста у вищій лізі українських міст. Його концепція передбачає, що Вінниця має стати містом, у якому постійно щось відбувається, де кожен знаходить цікавинки для дозвілля, творчості та розвитку.

«Це має бути місто-магніт, в якому хочеться жити і працювати і яке хочеться відвідувати», - сказав посадовець.

У лютому документ винесуть на затвердження сесією міської ради.