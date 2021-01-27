На законсервованій шахті у Донецькій області незаконно видобували вугілля

Служба безпеки України блокувала нелегальний видобуток вугілля у промислових масштабах на законсервованій державній шахті у Донецькій області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що четверо приватних підприємців та комерційний директор одного з державних вугледобувних підприємств налагодили незаконний видобуток вугілля на території закритої шахти неподалік міста Гірник. Підпільний видобуток корисних копалин відбувався цілодобово без дотримання жодних правил безпеки.

Задокументовано, що вугілля фігуранти збували до Дніпропетровської, Запорізької та низки західних областей України. Вони використовували підроблену документацію, гроші «відмивали» через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

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За попередніми оцінками, за півроку зловмисники встигли видобути понад 2 тисячі тонн вугілля. За висновками експертів, збитки держави становлять понад 2 мільйони гривень. Незаконна діяльність також могла призвести до зсувів ґрунту та протікання підземних вод, тож дії зловмисників становили реальну загрозу життю та здоров`ю місцевих мешканців.

Під час 7 обшуків, проведених на місці незаконного видобутку, за місцями проживання фігурантів, правоохоронці вилучили шахтне обладнання, транспортні засоби, банківські карти, печатки і штампи підприємств, задіяних у протиправній схемі, а також документи, які доводять проведення незаконних оборудок.

Двом зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.4 ст. 240 Кримінального кодексу України. Матеріали щодо інших трьох фігурантів передано до суду за ч.ч. 2 і 3 ст. 27, ч.2 ст. 240 КК України.