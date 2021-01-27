На Рівненщині через COVID-19 померли породілля та дитина

На Рівненщині померла 37-річна породілля з Млинова, яка хворіла на коронавірус. Також не вдалося врятувати й хлопчика, якого народила жінка.

Інформацію Укрінформу підтвердили в управлінні охорони здоров'я Рівненської ОДА.

За попередньою інформацією, вагітна жінка перебувала в Дубенському пологовому будинку, де надають допомогу усім вагітним з області, у яких діагностували COVID-19.

Через те, що стан вагітної погіршувався за акушерсько-гінекологічними показниками, медики зробили кесарів розтин. В результаті на світ з’явився хлопчик. Але через те, що жінка була лише на 28 тижні вагітності, новонародженого доставили в реанімацію у Рівне, де його не вдалося врятувати.

Пізніше і саму жінку доставили в обласний центр, але і її медики не змогли врятувати.

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«Це лише попередня інформація. Щоб прокоментувати її остаточно, потрібно чекати патологоанатомічний аналіз», - наголосили в Рівненській ОДА.

Напередодні в Рівному з життя пішла ще одна породілля. Вона відмовилась від допомоги медиків та, скориставшись допомогою «духовної акушерки», народжувала вдома. В результаті жінка померла через втрату крові.

На Рівненщині діагностовано 45 326 випадків захворювання на коронавірусну хворобу та зареєстровано 564 летальні випадки, спричинені COVID-19. На сьогодні 434 пацієнти з коронавірусом та з підозрою перебувають у лікарнях Рівненщини, з яких 140 – у важкому стані, 37 - в реанімації. Восьмеро хворих підключені до ШВЛ-апаратів.

В Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу – 3 776.