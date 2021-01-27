В Україні через негоду без світла залишаються 117 населених пунктів

Через складні погодні умови в Україні залишаються знеструмленими 117 населених пунктів у 5 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 07:00 27 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 117 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 79, Київська – 13, Одеська – 13, Чернігівська – 11 та Запорізька – 1", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.