На Закарпаття суне негода - на дороги вивели спецтехніку

На Закарпатті дорожники готуються до значного погіршення погодних умов. На дорогах чергує спецтехніка та заготовлені тонни солі й протиожеледної суміші.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у Фейсбуці Закарпатської ОДА.

“На Закарпатті дорожники готуються до значного погіршення погодних умов — сильні дощі перешли у снігопади з налипанням мокрого снігу. Міжнародні маршути та перевали розчищатимуть комбіновані дорожні машини та спецтехніка ДСНС,” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міжнародну трасу Київ-Чоп розчищатимуть 7 комбінованих дорожніх машин. Спецтехніка від ДСНС також чергує на Яблуницькому перевалі, по Н-09. Снігоочисна техніка вже працює на Подобовецькому, Синевирському перевалах, що по Т-07-18, а також на Торунському – це Р-21.

Як повідомили у Закарпатській ОДА, для прибирання снігового покриву та обробки покриття за потреби може бути задіяно 82 одиниці техніки. Заготовлено також 4100 тонн солі та 6300 тонн суміші із протиожеледних матеріалів.

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За даними обласного центру Гідрометеорології, з ночі 26 січня температура опускатиметься і стабільний мінус очікується не тільки вночі, а й вдень по всій території області. Разом із тим, попереджають, що антициклон, що надійде за сніговим циклоном, принесе на Закарпаття сильний вітер та погіршення видимості.

Як повідомлялося, сьогодні 25 січня на Закарпатті через сильні зливи були локальні підтоплення у Перечинському районі, Ужгороді та Ужгородському районів, у Великому Березному затопило ромський табір.