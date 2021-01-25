Через сильні зливи підтопило табір ромів у Великому Березному на Закарпатті.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир.

"На Закарпатті через сильні зливи підтопило табір ромів у Великому Березному. До Управління ДСНС в Закарпатській області надійшли повідомлення про підтоплення. Наразі в табір у Великий Березний поїхав відповідальний, аби вивчити ситуацію та визначити, скільки потрібно техніки для відкачування води. Ситуація під контролем,” - розповіла речниця.

За її словами, також станом на ранок 25 січня через сильні зливи на Закарпатті напружена ситуація склалася на одній із вулиць міста Перечин.

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“На вулиці Ужанській в містечку Перечин рятувальники працюють над розчищенням русла потічка, аби в подальшому можна було уникнути підтоплень дворогосподарств,” - сказала вона.

Як повідомляють синоптики, на Закарпатті протягом доби 25 січня сильні дощі. Після обіду — дощі з переходом переважно в горах у значний мокрий сніг та сніг. Синоптики прогнозують підйом рівня води у річках області. Можливий вихід із берегів річок Латориця, Уж та Тиса.