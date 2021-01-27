Хабар у $400 тисяч: НАБУ завершило слідство у справі голови Чернівецької облради

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство стосовно голови Чернівецької облради Івана Мунтяна, підозрюваного у вимаганні 400 тисяч доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

“Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови Чернівецької облради, викритого на отриманні 180 тис. дол. неправомірної вигоди”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 25 січня експосадовцю та причетному до вчинення злочину підприємцю відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

За даними слідства, колишній голова Чернівецької обласної ради (обіймав посаду на момент вчинення злочину) у липні 2019 року висловив прохання одному з підприємців Чернівецької області надати йому 400 тис. дол. неправомірної вигоди за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу. Слідство задокументувало, що впродовж серпня-жовтня 2019 року голова Чернівецької облради одержав від підприємця частину коштів у 180 тис. дол.

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Як повідомлялося, лютому 2020 року НАБУ і САП обом особам повідомили про підозру: експосадовцю – у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), приватному підприємцю - за ч. 4 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

28 лютого Апеляційна палата ВАКС відсторонила Мунтяна від посади у зв’язку із проведенням розслідування щодо нього.