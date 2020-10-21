Голову Чернівецької облради Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці

Голову Чернівецької облради Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив від посади ще на місяць голову Чернівецької обласної ради.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду в Фейсбуці.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк відсторонення від посади голові Чернівецької обласної ради ще на один місяць – до 20 листопада 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, посадовець висловив прохання одному із підприємців області надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. дол. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. У подальшому, правоохоронні органи задокументували факт отримання ним частини обумовлених коштів у розмірі 180 тис. дол.

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Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. доларів та отриманні 180 тис. доларів хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".

Раніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн. 18 лютого застава була внесена на рахунок ВАКС.

28 лютого Апеляційна палата ВАКС відсторонила Мунтяна від займаної посади у зв’язку із проведенням розслідування щодо нього.

2 червня ВАКС відсторонив Мунтяна від посади голови облради ще на 2 місяці.

Фото: slovoidilo.ua

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