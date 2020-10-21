Голову Чернівецької облради Мунтяна відсторонили від посади ще на два місяці
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду в Фейсбуці.
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк відсторонення від посади голові Чернівецької обласної ради ще на один місяць – до 20 листопада 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.
За версією слідства, посадовець висловив прохання одному із підприємців області надати йому неправомірну вигоду в сумі 400 тис. дол. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. У подальшому, правоохоронні органи задокументували факт отримання ним частини обумовлених коштів у розмірі 180 тис. дол.
Як повідомлялося, голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тис. доларів та отриманні 180 тис. доларів хабаря від місцевого підприємця за сприяння у передачі в довгострокову оренду та можливість подальшої приватизації бальнеологічного санаторію "Брусниця".
Раніше ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 005 520 грн. 18 лютого застава була внесена на рахунок ВАКС.
28 лютого Апеляційна палата ВАКС відсторонила Мунтяна від займаної посади у зв’язку із проведенням розслідування щодо нього.
2 червня ВАКС відсторонив Мунтяна від посади голови облради ще на 2 місяці.
Фото: slovoidilo.ua