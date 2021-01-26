«Пакунки малюка» почали доставляти у регіони

У Міністерстві соціальної політики інформують про початок доставки “пакунків малюка” в регіони.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці відомства у Фейсбуці.

“Розпочато доставку “пакунків малюка” в регіони. "Пакунки малюка” доставлено до закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів з питань соціального захисту населення Вінницької, Закарпатської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Сумської, Черкаської, областей та міста Києва”, - ідеться в повідомленні.

У Мінсоцполітики інформують, що до кінця січня “пакунки малюка” будуть доставлені в усі регіони України.

Як повідомлялося, 30 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка".

Закон визначає, що одноразову допомогу у вигляді "пакунків малюка" сім'ї зможуть отримати протягом 30-ти днів після народження дитини. До нього входитиме набір товарів першої необхідності. "Пакунок малюка" надаватиметься безкоштовно.

Разом з тим закон передбачає, що з 1 липня 2021 року запрацює опція монетизації для родин, які надають перевагу коштам, а не натуральній допомозі у вигляді пакунка.

Кабінет Міністрів на засіданні 29 липня ухвалив рішення про запровадження виплати 5 тис. грн на одного новонародженого замість видачі "Пакунка малюка". Механізм отримання грошової компенсації замість "Пакунка малюка" почав працювати з 1 вересня 2020 року.