В Україну повертаються морози

В Україні у вівторок очікується дощ з переходом у мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі та вдень 0-5° тепла, пориви вітру до 20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях сніг (у Волинській та Рівненській областях значний сніг), температура вночі та вдень близько 0°, на високогір'ї Карпат 7-12° морозу. На решті території країни дощі, у північних та центральних областях з переходом у сніг, місцями налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень у південно-східній частині та на Харківщині 3-8°, в Криму 8-13° тепла. На дорогах, крім південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний (на сході південно-східний), 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у західних, вдень у північних та центральних областях подекуди хуртовини", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра вночі помірний, вдень невеликий дощ з переходом у сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі та вдень 2-4° тепла, на Київщині вночі та вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, 27 січня у західних областях без опадів, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0° (в Карпатах вночі та вдень 5-10° морозу); у східних, південно-східних областях та в Криму опади переважно у вигляді дощу, місцями значні дощі, температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°; на решті території України сніг, вночі у південних, центральних, вдень у північних областях значний сніг, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень близько 0°.

28 січня невеликий, вночі у центральних областях помірний, у північно-східних областях значний сніг, вдень налипання мокрого снігу; температура вночі 1-6° морозу, вдень (на сході і вночі) близько 0°.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 м/с, 27 січня в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

На дорогах місцями ожеледиця.

На Київщині 27 січня вночі помірний, вдень значний сніг, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень близько 0°. 28 січня вночі помірний, вдень невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 7-12 м/с. На дорогах місцями ожеледиця.

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Синоптики прогнозують 29 січня вночі у північних та центральних областях місцями невеликий сніг, вдень в західних областях, 30 січня в Україні невеликий сніг та дощ.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень 29 січня 0-5° морозу, 30 січня близько 0°; 29 січня у східній частині, Приазов'ї та Криму, 30 січня у південних та західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Карпатах 29 січня невеликий сніг, температура вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу, 30 січня помірний сніг, вдень з дощем, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні 29 січня вночі очікується місцями невеликий сніг, вдень без істотних опадів; 30 січня невеликий сніг, вдень з дощем. Температура вночі 2-7° морозу; вдень 29 січня 0-5° морозу, 30 січня від 2° морозу до 3° тепла.