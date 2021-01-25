На Дніпрі під кригу провалилися двоє дорослих і дитина, під Каневом витягли тіла

У Черкаській області водолази ДСНС підняли тіла 3 осіб, з них 1 дитини, які провалилися під кригу під час риболовлі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“25 січня о 10:35 поблизу с. Бучак Канівського району на р. Дніпро, під час проведення пошуків водолазами ДСНС піднято тіло 1 особи (дані встановлюються), о 13:20 водолазами ДСНС було піднято тіло дитини.

О 13:40 водолазами ДСНС піднято тіла всіх 3 осіб, з них 1 дитини.

Читайте також: На Харківщині потонули двоє рибалок

До пошукових робіт було залучено 14 чол. о/с та 6 од. техніки ДСНС.

Як повідомлялось, близько 16 год 30 хв 24 січня на р. Дніпро в с. Бучак Канівського району, за свідченнями очевидців, під час риболовлі на відстані близько 250 м від берегу провалилися під кригу 3 особи, мешканці м. Канів. На березі біля місця події було виявлено автомобіль.

Фото: ДСНС