Касаційний суд закрив справу щодо перейменування Кіровограда

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду закрив провадження у справі щодо перейменування Кіровограда.

Відповідне рішення у понеділок ухвалила колегія суддів під головуванням Ірини Гончарової, повідомили Укрінформу у пресслужбі суду.

"Колегія суддів ухвалила закрити провадження у справі щодо перейменування Кіровограда", - повідомила працівниця пресслужби.

Повний текст рішення буде оприлюднений протягом п'яти днів. Після цього його можна буде оскаржити у Великій палаті Верховного Суду.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Сергій Ларін (ОПЗЖ) оскаржив у Касаційному адмінсуді перейменування Кіровограда.

У 2016 році Верховна Рада змінила назву цього обласного центру на Кропивницький.