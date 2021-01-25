Касаційний суд закрив справу щодо перейменування Кіровограда
Укрінформ
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду закрив провадження у справі щодо перейменування Кіровограда.
Відповідне рішення у понеділок ухвалила колегія суддів під головуванням Ірини Гончарової, повідомили Укрінформу у пресслужбі суду.
"Колегія суддів ухвалила закрити провадження у справі щодо перейменування Кіровограда", - повідомила працівниця пресслужби.
Повний текст рішення буде оприлюднений протягом п'яти днів. Після цього його можна буде оскаржити у Великій палаті Верховного Суду.
Як повідомляв Укрінформ, народний депутат Сергій Ларін (ОПЗЖ) оскаржив у Касаційному адмінсуді перейменування Кіровограда.
У 2016 році Верховна Рада змінила назву цього обласного центру на Кропивницький.