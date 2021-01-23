Україні прогнозують дощі та до +11°

В Україні у неділю, 24 січня, пройде невеликий дощ, на дорогах подекуди ожеледиця, повітря прогріється максимум до +11°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно. Вночі в Карпатському регіоні помірний дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів, вдень в Україні невеликий, на Правобережжі місцями помірний дощ. На дорогах, крім південної частини країни, подекуди ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

За прогнозом синоптиків, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, крім більшості західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та Закарпатті 1-6° тепла, вдень 3-8° тепла, у південній частині до 11°; на високогір'ї Карпат протягом доби близько 0°.

У Києві та Київській області 24 січня вдень пройде невеликий дощ, у регіоні - подекуди помірний. На дорогах місцями ожеледиця. Температура у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° вище нуля, по області вночі буде від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° вище нуля.

Синоптики прогнозують на 25 січня в Україні, крім Сходу, дощі, в західних областях з мокрим снігом, а 26 січня очікується мокрий сніг, на Півдні та Сході переважно дощ, у західних областях невеликий сніг. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, 25 січня на Правобережжі, 26 січня на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 3-8° вище нуля, впродовж доби 25 січня в західних, 26 січня також у північних і центральних областях від 3° морозу до 2° тепла.

У Карпатському регіоні 25 січня значний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, температура вночі та вдень 0-5° морозу; 26 січня невеликий сніг, температура вночі та вдень 3-8°нижче нуля.

У Києві та області 25 січня вночі невеликі, вдень помірні опади, переважно у вигляді дощу, вдень місцями пориви південно-східного вітру 15-18 м/с; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла. 26 січня вночі випаде помірний, вдень невеликий мокрий сніг, вітер західний, 7-12 м/с; температура від 3° морозу до 2° тепла.

За прогнозом, 27 січня вночі у південній частині та більшості центральних областей України, вдень на всій території країни, крім західної та східної частини, очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу, на Півдні дощ, на решті території без істотних опадів. Температура впродовж доби від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині та східних областях 0-6° тепла.

Сніг та мокрий сніг очікується 28 січня у більшості північних, центральних та південних областей, вдень також у східній частині країни; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У Карпатах у ці дні без істотних опадів, лише вдень 28 січня невеликий сніг; температура вночі 6-12° морозу, вдень 3-9° морозу.

У столиці та Київській області на 27-28 січня прогнозують опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу (вночі 27 січня без істотних опадів). Температура 27 січня впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла, 28 січня вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.