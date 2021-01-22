В Україну повернеться сніг, місцями намете до 20 сантиметрів

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“23 січня хмарно з проясненнями, без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вночі невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця, у центральних та східних областях місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, у західних та південних областях 7-12°.

У Києві та Київській області завтра без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

Водночас синоптики прогнозують 24 січня вдень в Україні, крім сходу, невеликий дощ; 25 січня в Україні, крім сходу, помірні дощі, місцями з мокрим снігом.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Правобережжі України пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла, 25 січня в західних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

В Карпатському регіоні 24 січня значний дощ та мокрий сніг, 25 січня значний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

За інформацією ДСНС, в Івано-Франківській області очікують утворення снігового покриву висотою 10-20 см.

У столичному регіоні 24 січня вночі без опадів, вдень невеликий дощ; 25 січня помірний дощ, місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Вже 26 січня в Україні, за даними синоптиків, вночі буде помірний, у західних, вдень і в північних областях невеликий сніг, південно-східній частині з дощем; 27 січня невеликий, у центральних та південних областях помірний сніг, у Приазов'ї з дощем.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі 26 січня в західних, 27 січня в північних та центральних областях 0-5° морозу, вдень 26 січня у південно-східній частині 2-7° тепла).

В Карпатах невеликий (вночі 26 січня помірний) сніг; температура вночі та вдень 4-9° морозу.

У Києві 26-27 січня невеликий (вночі 26 січня помірний) сніг. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (вночі 27 січня 0-5° морозу).

У наступні кілька днів синоптики не прогнозують суттєвих погодних змін. Зокрема, 28 січня у північних, центральних та південних, 29 січня в західних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів; температура вночі 1-7° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині 1-6° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

30 січня - 1 лютого у західних, північних та центральних областях невеликий сніг, вдень з дощем, на решті території без опадів; очікується підвищення температури на 2-4°, зазначили в Укргідрометцентрі.