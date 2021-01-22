На межі Тернопільської та Хмельницької областей з’єднали 50-метровий прапор

У День Соборності України на межі Тернопільщини та Хмельниччини розгорнули 50-метровий національний стяг через річку Збруч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Традиційний спільний захід за участі представників Тернопільської та Хмельницької областей відбувся на символічній межі двох областей. Тут, між селом Гуків Хмельницької області та селищем Скала-Подільська Тернопільської області, через річку Збруч багато років тому проходила умовна межа між ЗУНР та УНР. Урочини відбулися з врахуванням карантинних обмежень», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що після того, як представники делегацій обох областей зустрілися на середині мосту і з’єднали 50 метровий український стяг, у селі Гуків, біля пам'ятника головнокомандуючому УПА, Герою України Роману Шухевича відбулася спільна молитва.

Як повідомлялося, 22 січня відзначається День Соборності України. Цього дня в 1919 році відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.