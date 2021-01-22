У Львові з нагоди Дня Соборності України та 102-ї річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР на Личаківському цвинтарі урочисто вшанували пам'ять полеглих Героїв.

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА, передає Укрінформ.

На Личаківському кладовищі громадськість, духовенство та керівництво Львівщини вшанували пам'ять воїнів біля Меморіалу Української галицької армії та запалили лампадки на могилах держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта Січових Стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника “Пласту” Олександра Тисовського, воїна УГА Северина Левицького, а також на могилі учасника АТО Віктора Гурняка.

У День Соборності на Личаківському цвинтарі вшанували пам'ять Героїв / Фото: Львівська ОДА

Також учасники дійства віддали шану президенту Національної ради ЗУНР Євгену Петрушевичу та воїнам АТО на полі почесних поховань № 76.

На завершення пам’ятних заходів відбувся чин екуменічної панахиди за тими, хто віддав своє життя в боротьбі за Українську державу.

У зв'язку з роковинами трагічної загибелі вшанували та пам'ять Героя Небесної Сотні, Героя України Юрія Вербицького, який похований на полі почесних поховань Личаківського кладовища №67.

Як повідомлялося, 22 січня відзначається День Соборності України. Цього дня в 1919 році відбулося проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.