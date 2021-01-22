Пожежа у Харкові: прокуратура проситиме арешту чотирьох підозрюваних

Прокуратура проситиме взяти під варту чотирьох підозрюваних у пожежі в будинку для літніх людей у Харкові, де 21 січня загинули 15 осіб.

Про це сказав прокурор Харківської області Олександр Фільчаков на позачерговому засіданні регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки, передає Укрінформ.

"Під час досудового розслідування слідчими було встановлено чотирьох фігурантів, які причетні до скоєння даного злочину, та затримані в порядку статті 208 КПК України. Сьогодні планується повідомлення про підозру даним чотирьом особам за ч. 2 ст. 270", — сказав прокурор.

За його словами, прокуратура буде звертатися до суду щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чотирьом підозрюваним: "Мова йде про власника будинку, орендаря-подружжя і адміністратора даного будинку, який неофіційно був працевлаштований на дану посаду".

Як додав начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель, за місцем мешкання затриманих проводяться обшуки: "Вилучено багато документів".

Як повідомляв Укрінформ, удень 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Локалізували вогонь о 16:14 на площі 100 кв. м, ліквідували о 16:53. На місці виявили тіла 15 людей.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил протипожежної безпеки, що призвело до загибелі людей), а ДБР – провадження за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками ДСНС України в Харківській області.

Фото Офіс Президента