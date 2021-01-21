«Ритуальний обряд»: одеситу оголосили підозру в умисному вбивстві

Поліцейські оголосили 30-річному одеситу підозру в умисному вбивстві батька та знайомого, скоєному 20 січня у квартирі багатоповерхівки начебто як "ритуальний обряд".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського ГУ Нацполіції .

"Установлено, що жахлива подія сталася вчора в орендованому помешканні на проспекті Небесної сотні, де всі троє проживали. Зловмисник відтяв ножем своєму 53-річному батькові голову й розрізав черевну порожнину, а 32-річному знайомому завдав чисельних ножових поранень у шию і тулуб. Зі слів підозрюваного, він позбавив життя чоловіків під час так званого ритуального обряду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах провадження, розпочатого за ознаками п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) призначено низку експертиз, спрямованих на дослідження психічного стану підозрюваного, його осудності та повних обставин правопорушення.

Наразі слідчі внесли клопотання до суду про обрання затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За скоєне йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомлялось, 20 січня в Одесі затримали на вулиці чоловіка із відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами.