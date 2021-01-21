«Ритуальний обряд»: одеситу оголосили підозру в умисному вбивстві

«Ритуальний обряд»: одеситу оголосили підозру в умисному вбивстві

Укрінформ
Поліцейські оголосили 30-річному одеситу підозру в умисному вбивстві батька та знайомого, скоєному 20 січня у квартирі багатоповерхівки начебто як "ритуальний обряд".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського ГУ Нацполіції .

"Установлено, що жахлива подія сталася вчора в орендованому помешканні на проспекті Небесної сотні, де всі троє проживали. Зловмисник відтяв ножем своєму 53-річному батькові голову й розрізав черевну порожнину, а 32-річному знайомому завдав чисельних ножових поранень у шию і тулуб. Зі слів підозрюваного, він позбавив життя чоловіків під час так званого ритуального обряду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в межах провадження, розпочатого за ознаками п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство) призначено низку експертиз, спрямованих на дослідження психічного стану підозрюваного, його осудності та повних обставин правопорушення.

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Наразі слідчі внесли клопотання до суду про обрання затриманому в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

За скоєне йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Як повідомлялось, 20 січня в Одесі затримали на вулиці чоловіка із відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами.

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