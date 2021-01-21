Булінг: суд на Харківщині оштрафував матір п’ятикласника-забіяки

На Харківщині суд оштрафував матір учня 5 класу, який систематично вчиняв булінг щодо однокласників.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає Укрінформ.

Зазначається, що в листопаді минулого року до поліції звернувся директор ліцею в селищі Нова Водолага. Він повідомив про цькування однокласників з боку учня 5-го класу. Зі скаргою до ліцею про факт булінгу звернулися батьки двох дітей.

Інспектор ювенальної превенції встановила, що хлопець протягом року систематично принижував і ображав однокласників, висловлювався нецензурно щодо них. Підліток також застосовував до дітей фізичну силу у школі та дорогою додому. В ліцеї розповіли, що на уроках учень постійно порушує дисципліну та влаштовує бійки.

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Поліцейські склали щодо 46-річної матері хлопця протокол за ч. 3 ст. 173-4 (булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нововодолазький районний суд розглянув справу та зобов’язав жінку сплатити штраф у розмірі 850 гривень.