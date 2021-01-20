Стартував проєкт для родин військових «Скажи «Так!» життю після війни»
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську міську раду.
«Проєктом передбачено проведення фотовиставок, за участю дітей, матерів та батьків військовослужбовців (у тому числі загиблих в АТО/ООС), а також дітей та сімей, що проживають в зоні лінії розмежування», - йдеться у повідомленні.
В Україні стартував проєкт для родин військових «Скажи «Так!» життю після війни»/Фото: zt-rada.gov.ua
Частина фотографій уже розміщена у гарнізонному будинку офіцерів. Наразі їх можна переглянути лише онлайн. Презентацію проєкту обіцяють після послаблення карантинних обмежень.
Проєкт «Скажи «Так!» життю після війни» реалізують в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру громадська організація «Дім ветерана» та її керівник волонтерка Юлія Толмачова спільно з Юлією Бодашевською. Його фінансово підтримує уряд Королівства Нідерландів.
Як повідомляв Укрінформ, Юлія Толмачова ініціювала художньо-мистецький проєкт «Ми – мами» зі світлинами жінок, чиї сини загинули на Донбасі.