У Житомирі стартував соціальний проєкт «Скажи «Так!» життю після війни», що передбачає проведення фотовиставок зі світлинами родин військових, у тому числі загиблих на Донбасі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську міську раду.

«Проєктом передбачено проведення фотовиставок, за участю дітей, матерів та батьків військовослужбовців (у тому числі загиблих в АТО/ООС), а також дітей та сімей, що проживають в зоні лінії розмежування», - йдеться у повідомленні.

В Україні стартував проєкт для родин військових «Скажи «Так!» життю після війни»/Фото: zt-rada.gov.ua

Частина фотографій уже розміщена у гарнізонному будинку офіцерів. Наразі їх можна переглянути лише онлайн. Презентацію проєкту обіцяють після послаблення карантинних обмежень.

Проєкт «Скажи «Так!» життю після війни» реалізують в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру громадська організація «Дім ветерана» та її керівник волонтерка Юлія Толмачова спільно з Юлією Бодашевською. Його фінансово підтримує уряд Королівства Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, Юлія Толмачова ініціювала художньо-мистецький проєкт «Ми – мами» зі світлинами жінок, чиї сини загинули на Донбасі.