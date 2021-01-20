У міжнародному аеропорту «Харків» вшанували кіборгів

Сигнал "Шана" пам'яті загиблих під час оборони Донецького аеропорту пролунав у харківському міжнародному аеропорті у виконанні військовослужбовці Харківського національного університету Повітряних сил.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Акція відбулася у будівлі терміналу. Через карантинні обмеження участь у акції взяли тільки два музиканти: трубач та барабанщик оркестру цього вишу. Військовослужбовці, які прибули з ними, стали поряд у почесному караулі.

У Харківському аеропорту вшанували пам`ять «кіборгів» / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Мені випало захищати Донецький аеропорт у 2014 році у складі 95-ї окремої бригади. Це були жорстокі бої протягом понад 200 днів. Чимало побратимів загинули, і вони навік залишаються Героями України", - сказав журналістам кіборг Борис Рябуха.

Сьогодні ж акція вшанування пам'яті кіборгів відбулася й на Алеї слави, що на 18-му міському цвинтарі. Після хвилини мовчання учасники акції поклали квіти до могил героїв, згадали про їх подвиги.

"На жаль, ми поки що не маємо конкретного Дня пам'яті бійців, які загинули, обороняючи Донецький аеропорт, але ми намагаємось вирішити це питання на вищому рівні, бо такий офіційний день дуже важливий для виховання молоді", - сказала після церемонії співорганізатор акції волонтер Марина Полякова.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня у всіх регіонах вшановують пам'ять загиблих під час оборони Донецького аеропорту.