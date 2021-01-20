У Дніпрі пройшла церемонія вшанування пам’яті загиблих захисників Донецького аеропорту.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НГУ.

«20 січня 2015 року проросійські окупаційні сили підірвали новий термінал аеропорту і під бетонними завалами залишились українські захисники. Тож у 5-ту річницю цієї трагічної події у місті Дніпро відбулось вшанування пам’яті загиблих героїв України, які віддали свої життя за рідну землю», - йдеться у повідомленні.

У Дніпрі вшанували пам’ять загиблих захисників Донецького аеропорту / Фото: Національна гвардія України

Зокрема, на алеї пам’яті героїв Небесної Сотні та АТО представники держорганів самоврядування Дніпропетровської області, ЗСУ, НГУ та інших військових формувань і силових відомств віддали шану справжнім патріотам України.

Зазначається, що оборона міжнародного аеропорту «Донецьк» імені Сергія Прокоф’єва тривала 242 дні та показала силу та незламність українських воїнів, і що ці бої стали найзапеклішими боями за всю історію нашої країни та вписали багато героїчних імен в літопис України.

«Бої за Донецький аеропорт показали всьому світу, що українські воїни будуть битися за кожний сантиметр рідної землі та ніколи не зрадять військовій присязі», - відмітили у Нацгвардії.

Як повідомлялося, 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників. Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року становить 109 осіб.

Фото: ngu.gov.ua