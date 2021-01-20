Британські дипломати вшанували пам’ять загиблих «кіборгів»

Аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії в Україні комодор Королівських ВМС Тім Вудс віддав шану "кіборгам", які загинули під час битви за аеропорт у Донецьку.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство Великої Британії в Україні.

“Разом зі співробітниками посольства пан Вудс поклав квіти до Стіни пам'яті на Михайлівській площі у Києві”, - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві зазначили, що битва за аеропорт відіграла важливу роль у рішенні Великої Британії про початок інструкторської місії Orbital у лютому 2015 року.

У цьому контексті у посольстві нагадали, що Британія стала першою державою, яка надіслала свій військовий персонал в Україну для допомоги у підготовці військовослужбовців ЗСУ.

Місія Orbital з того часу провела підготовку понад 20 тис. військовослужбовців за участі британських інструкторів. Усі тренінги мають оборонний характер і відбуваються поодаль від зони бойових дій на сході України.

Як повідомлялося, 20 січня 2015 року під час оборони Донецького аеропорту зафіксовано найбільші втрати серед українських захисників. Загалом кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ за час оборони ДАП з вересня 2014 року до січня 2015 року становить 109 осіб.

Фото: British Embassy Kyiv. Facebook