ДТП на Яворівському полігоні: стало відомо про стан військових

ДТП на Яворівському полігоні: стало відомо про стан військових

Укрінформ
На Львівщині вісьмом військовослужбовцям, яких госпіталізували з травмами після ДТП біля Яворівського полігону, надано кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичному центрі Західного регіону.

Про це на пресконференції заявив заступник начальника військово-медичного центру Західного регіону, полковник медичної служби Володимир Княгиницький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз у нас в лікарні 8 потерпілих із вчорашньої ДТП. Стан у всіх задовільний. Вчора троє були середньої важкості, але без загрози для життя. Серед них - дві жінки. Одну терміново прооперували напередодні, бо вона мала неврологічні прояви, переломи хребців і вимагала ургентної операції хребта. Другу жінку, теж з переломами хребців, прооперували сьогодні, її стан задовільний. Найбільше з усіх постраждав водій, у нього був перелом кінцівки з відкритою раною. Йому зробили вчора декілька операцій, але це ще не закінчення, далі будуть проводити поетапні операції з відновлення і реабілітації», - поінформував він.

За словами Княгиницького, «в інших госпіталізованих військових є переломи ключиць, вони також планово готуються до хірургічного втручання». Ще двоє поступили зі струсом головного мозку, але стан їх задовільний, хірургічного втручання не потребують, зазначив він.

Княгиницький додав, що постраждалі - військові різного віку, з різних частин та областей України, в навчальному центрі вони проходили перепідготовку на полігоні по різних спеціальностях. Коли сталася ДТП, їхали від місця навчання на постійне місце дислокації.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 січня біля села Старичі Яворівського району перекинувся у кювет військовий КрАЗ-5233. За кермом перебував 37-річний водій-контрактник із Хмельницької області. На спуску дороги, біля навчально-тренувального комплексу, він не впорався з кермуванням та допустив виїзд у кювет.

Під час аварії в автомобілі перебував 31 військовослужбовець, із них 28 - у кузові, троє (водій і пасажири) - у кабіні. Внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них восьмеро були госпіталізовані.

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