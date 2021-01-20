ДТП на Яворівському полігоні: стало відомо про стан військових

На Львівщині вісьмом військовослужбовцям, яких госпіталізували з травмами після ДТП біля Яворівського полігону, надано кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичному центрі Західного регіону.

Про це на пресконференції заявив заступник начальника військово-медичного центру Західного регіону, полковник медичної служби Володимир Княгиницький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз у нас в лікарні 8 потерпілих із вчорашньої ДТП. Стан у всіх задовільний. Вчора троє були середньої важкості, але без загрози для життя. Серед них - дві жінки. Одну терміново прооперували напередодні, бо вона мала неврологічні прояви, переломи хребців і вимагала ургентної операції хребта. Другу жінку, теж з переломами хребців, прооперували сьогодні, її стан задовільний. Найбільше з усіх постраждав водій, у нього був перелом кінцівки з відкритою раною. Йому зробили вчора декілька операцій, але це ще не закінчення, далі будуть проводити поетапні операції з відновлення і реабілітації», - поінформував він.

За словами Княгиницького, «в інших госпіталізованих військових є переломи ключиць, вони також планово готуються до хірургічного втручання». Ще двоє поступили зі струсом головного мозку, але стан їх задовільний, хірургічного втручання не потребують, зазначив він.

Княгиницький додав, що постраждалі - військові різного віку, з різних частин та областей України, в навчальному центрі вони проходили перепідготовку на полігоні по різних спеціальностях. Коли сталася ДТП, їхали від місця навчання на постійне місце дислокації.

Як повідомляв Укрінформ, 19 січня біля села Старичі Яворівського району перекинувся у кювет військовий КрАЗ-5233. За кермом перебував 37-річний водій-контрактник із Хмельницької області. На спуску дороги, біля навчально-тренувального комплексу, він не впорався з кермуванням та допустив виїзд у кювет.

Під час аварії в автомобілі перебував 31 військовослужбовець, із них 28 - у кузові, троє (водій і пасажири) - у кабіні. Внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них восьмеро були госпіталізовані.