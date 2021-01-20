На Львівщині перекинулася військова вантажівка, 13 постраждалих

У Львівській області перекинувся у кювет військовий КрАЗ-5233, 13 людей отримали травми, вісьмох із них госпіталізували.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сторінку у Фейсбуці Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

ДТП сталася 19 січня близько 12:05. Вантажівка, з кермом якої перебував 37-річний водій-контрактник із Хмельницької області, прямував із планових занять у с. Старичі (Яворівський район). На спуску дороги, біля навчально-тренувального комплексу, водій не впорався з кермуванням та здійснив виїзд у кювет.

Під час аварії в автомобілі перебував 31 військовослужбовець, із них 28 - у кузові, троє (водій і пасажири) - у кабіні. Внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них восьмеро госпіталізовані.

Фото Патріоти України