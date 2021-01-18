Учасники смертельної ДТП на "острівці безпеки" у Харкові були тверезі — поліція

Обидва водії-учасники смертельної ДТП на "острівці безпеки" у Слобідському районі Харкова — затримані, проте алкоголю в їх крові не виявили.

Про це, передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Обидва затриманих чоловіків пройшли освідування. Алкоголю в їх крові не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Водії у віці 45 і 29 років затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня близько 11:00 автомобіль Мазда під керуванням 45-річного мешканця Харківської області прямував по вулиці Південнопроєктній зі сторони вулиці Південної в напрямку проспекту Гагаріна. В цей час в нього в’їхав автомобіль КІА, який рухався на червоний сигнал світлофора проспектом Гагаріна зі сторони проспекту Льва Ландау. Внаслідок зіткнення автомобіль КІА, яким керував 29-річний харків’янин, відкинуло на "острівок безпеки", де в цей час перебувала пішохід. Від отриманих травм 50-річна жінка загинула на місці.

Відповідно до санкції статті затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

У мережі з"явилася інформація, що загибла жінка працювала у супермаркеті METRO, куди вона й прямувала у той час. У неї були чоловік, дві доньки та сестра-близнюк.