На Солом’янці тролейбус збив жінку на переході

У столиці тролейбус наїхав на пішохода-жінку, її ушпиталили медики.

Про це у Телеграмі повідомляє Патрульна поліція Києва, передає Укрінформ.

«Сьогодні зранку сталася ДТП за участю пішохода та тролейбуса. На Солом’янській площі водій здійснив наїзд на жінку на регульованому пішохідному переході. Потерпілу ушпиталили медики, а встановлювати обставини події будуть слідчі», - йдеться у повідомленні.

Патрульні нагадали, що пішохід має право на перевагу під час переходу проїзної частини позначеними нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованими переходами за наявності на те відповідного сигналу регулювальника чи світлофора.

Також у поліції уточнили, що на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.

Пішоходам же забороняється виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.